Augen Make Up Schminktipps

Das perfekte Augen Make Up ist sehr wichtig, denn wir Menschen kommunizieren über die Augen. Oftmals sagen Blicke mehr als viele Worte und man kann sich über diese verständigen. Daher ist ein passendes Augen Make Up sehr wichtig, in diesem Artikel wollen wir Tipps zum idealen Augen Make Up geben.

Man wird nicht mit dem Talent Schminken geboren, viele Frauen stecken täglich viel Arbeit in ihr aussehen und viele Menschen können gut schminken da sie es tagtäglich üben, somit ist die Devise „Übung macht den Meister“ und man soll nicht den Pinsel wegwerfen wenn es einmal nicht klappt.

Es gibt verschiedene Arten von Augen Make Up, zum Beispiel ein „Frisches Tages Make-Up“. Hierbei benutzt man am besten Beige- und Brauntöne als Lidschatten, auf das Lid trägt man den hellsten Ton des Farb Schemas auf, den Lidschatten bis unter die Augenbrauen auftragen.

Danach einen dunkleren Farbton verwenden und damit einen Bogen unter dem Brauenknochen ziehen. Die Konturen mit einem weichen Pinsel vermischen. Als Highlight kann man einen hellen Farbton wählen und diesen an der obersten Stelle der Braue und im Augenwinkel platzieren.