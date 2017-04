Die gesundheitlichen Vorteile von Pedelecs

Es gibt viele Möglichkeiten seinen Körper auf Vordermann zu halten und etwas für seine Gesundheit zu tun. Eine der beliebtesten und wohl auch effizientesten, ist hierbei regelmäßige sportliche Betätigung. Diese kann auf vielerlei Weisen erfolgen. In Deutschland ist besonders das Radfahren überaus beliebt. Doch die praktischen Zweiräder, werden mehr und mehr von einem neuen Gefährt abgelöst. Die Rede ist von E-Bikes, welche zunehmend an Beliebtheit gewinnen und stetig weiterentwickelt werden. Heute belächelt kaum einer noch die motorisierten Fahrräder, doch sind Sie auch dafür geeignet um Sport zu machen? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Wenn Sie sich für die Antwort interessieren, sollten Sie unbedingt weiterlesen.

Ist Sport mit einem motorisierten Fahrzeug wirklich möglich?

Viele Menschen sind der Ansicht, dass man für das Fahren eines E-Bikes keinerlei Kraftaufwand nötig ist. Das ist ein Mythos, welcher so allerdings definitiv nicht stimmt. Selbst wenn es sich um ein motorisiertes Fahrzeug handelt, so muss man dennoch kräftig in die Pedale treten. Der Motor unterstützt einen dabei meist nur, wenn man es mit Steigungen oder unebenem Gelände zu tun hat. Zudem sind oftmals spezielle Motorunterstützungsstufen wählbar, sodass man diesen Aspekt anpassen kann. Dieser Mythos ist auch einer der Gründe, weswegen E-Bikes anfangs belächelt wurden. Heutzutage ist das allerdings keineswegs mehr der Fall. Die motorisierten Räder gelten bereits als Fahrräder der Zukunft. Tatsächlich bringen sie auch einige gesundheitliche Vorteile, die keineswegs außer Acht gelassen werden sollten.

E-Bikes verbessern die Ausdauer und sind besser als jede Diät

Wenn man besondere Muskelgruppen trainieren möchte, ist gegebenenfalls das Fitnessstudio die bessere Alternative. Wenn man allerdings seine Ausdauer aufbessern möchte oder das Ziel hat abzunehmen, so sind Pedelecs (Begriffserklärung s. Wikipedia) zweifelsohne eine große Hilfe. Denn die praktischen Elektrobikes, haben einen ganz klaren Vorteil. Dadurch, dass schwieriges Gelände maßgeblich erleichtert wird, hat man wesentlich mehr Energie und kann somit deutlich länger fahren. Während man mit einem handelsüblichen Fahrrad bereits nach kurzer Zeit ausgepowert ist, so kann man mit dem E-Bike auch gut mehrere Stunden rumfahren. Wenn man abnehmen möchte oder langfristig seine Ausdauer steigern will, so ist das durchaus effizient. Hier ist nämlich ein Kraftaufwand, welcher sich über einen längeren Zeitraum hinzieht, wesentlich effektiver, als ein kurzer Energieschub. Wenn man regelmäßig mit dem E-Bike unterwegs ist, stehen die Chancen also wirklich sehr gut, dass man deutlich an Gewicht verliert. Wenn man täglich fährt und dieses über einige Monate durchzieht, wird man schnell ordentlich an Körperfett verlieren. Man sollte sich also keineswegs demotivieren lassen, nur weil man etwas Speck auf den Rippen hat.

Was für Pedelecs sich besonders zur sportlichen Betätigung eignen

Prinzipiell gibt es hier nicht allzu viele Einschränkungen. Allerdings sind Citybikes natürlich nur bedingt zu empfehlen. Wesentlich geeigneter sind Mountainbikes und Tourenbikes. Das E-Bike sollte also zumindest über einige Gänge und vor allem über eine solide Reichweite verfügen. Denn desto weitere Strecken man letztendlich fährt, desto besser fällt der Effekt aus. Gegebenenfalls sollte das Elektrorad natürlich auch belastbar sein. Besonders dann, wenn man es zum Abnehmen nutzen möchte und vielleicht ein wenig übergewichtig ist. Denn in diesem Fall, kann ein E-Bike, welches nur bis zu 100 Kilogramm aushält, natürlich etwas kontraproduktiv sein. Man möchte ja schließlich nicht direkt zum Mechaniker rennen. Immerhin wäre auch das eine körperliche Betätigung.

Sie sehen also, dass E-Bikes tatsächlich gesundheitsförderlich sind beziehungsweise sein können. Der weit verbreitete Mythos, dass dies mit einem motorisierten Fahrrad nicht möglich sei, ist also definitiv nicht nachzuvollziehen. Hiervon sollten Sie sich auch keineswegs entmutigen lassen, sondern einfach immer am Ball bleiben. Pedelecs eignen sich nämlich wunderbar um Sport zu treiben. Wir hoffen, dass Sie einige nützliche Einblicke bekommen haben und bedanken uns für Ihr Interesse. Vielen Dank!