Fit bis ins hohe Alter – Tipps für ein jugendlich-frisches Aussehen

Besonders Frauen wünschen sich, fit bis ins hohe Alter zu bleiben und fahnden rundum die Uhr nach neuesten Anti-Aging-Methoden. Dass manche Ladies mit 45 Jahren wie eine pumperlgsunde 30-Jährige aussehen, ist bekannt. Doch was stellen die junggebliebenen Damen an, um wie eine erblühte Rose zu strahlen? Fakt ist, dass die Gene zum Teil verantwortlich sind, allerdings nur mit einem Anteil von 20 bis 35 Prozent. Die Zauberformel: Ein gesunder Mix aus nährstoffreicher Kost, effektivem Sportprogramm, genügend Schlaf und hockwirksamen Pflegeprodukten. Voilá – hier ein paar Tipps für ein jugendlich-frisches Aussehen.

Effektive Verjüngungskonzepte: Anti-Aging-Pflege und Schönheitsschlaf

Die meisten Frauen fragen sich, wer an der Uhr gedreht hat und wo die ersten Falten so plötzlich herkommen. Mit Verjüngungskonzepten, bestehend aus hochkarätiger Anti-Aging-Pflege und Schönheitsschlaf, lässt sich die Optik wieder aufpolieren. Speziell auf den Typ abgestimmte Hautverjüngung mit Nivea erfüllt höchste Anforderungen an eine erstklassige Gesichtspflegeserie. Durch jahrelange Forschung ist es Experten gelungen, bahnbrechende Produktserien zu entwickeln, die sichtbar verjüngen. Zum Jünger-Aussehen-Package sollte auch der Schönheitsschlaf gehören, um fahler Haut und dunklen Augenringen den Garaus zu machen. Frauen, die vor 0 Uhr in die Buntkarierten hüpfen und sich mindestens 7 bis 8 Stunden Schlaf gönnen, sind ausgeruht und starten mit einem rosigen Teint in den Tag.

Vitalstoffreiche Ernährung strafft das Bindegewebe

Nicht nur von außen, auch von innen muss der Jungbrunnen aktiviert werden. Eine vitalstoffreiche Ernährung versorgt die Haut optimal und strafft das Bindegewebe. Reichlich Mineralwasser, Fruchtsäfte und Tees polstern die Hautzellen auf und regulieren gleichzeitig den Wasserhaushalt. Kleine Falten verschwinden, das Gesicht wirkt frischer. Die Menschen im Süden wirken oft wesentlich frischer. Frauen, die sich nach Mittelmeer-Manier mit viel Fisch, Obst und Gemüse ernähren, werden nach etwa zwei Monaten mit einem glatteren Hautbild verwöhnt. Ein gutes Glas Wein ist gut für die Gesundheit, auf große Mengen Alkohol sollte die Damenwelt allerdings verzichten, genauso wie auf rotes Fleisch und Fastfood. Die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren fördert ebenfalls ein jugendlich-frisches Aussehen.

Mit Sport gegen den Alterungsprozess

Wer aktiv ist, bleibt länger jung. Inzwischen ist erwiesen, dass Sport effektiv dem Alterungsprozess entgegenwirkt. Das haben Wissenschaftler der Harvard Medical School bei Mäuse-Versuchen vor drei Jahren getestet. Die sportliche Mäuse-Schar trainierte einmal wöchentlich im Laufrad, die andere Gruppe übte sich im Müßiggang. Die Forscher fanden heraus, dass Mäuse-Sportler voller Energie waren, kaum ergrauten und länger lebten als die unsportliche Fraktion. Durch Bewegung werden die Kraftwerke der Zellen angekurbelt, die wiederum Defekte schneller reparieren und dadurch auch für ein strafferes Hautbild sorgen. Ob Pilates, Zumba oder Ballett – Sport hält fit, macht schlank und schön.

Foto: Alliance / Shutterstock