Leichte Sommerküche – gesund und ideal zum Abnehmen

Der Sommer kommt all jenen entgegen, die gerne das ein oder andere Kilo weniger mit sich herumschleppen möchten. Denn oft ist es so, dass man bei großer Hitze ohnehin keine Lust auf deftiges Essen hat. Eine Gemüseplatte zu Mittag, nachmittags ein paar Kalorien beim Schwimmen verbrennen und abends eine große Portion Obstsalat. Wir zeigen Ihnen die leckerste Seite des Sommers – mit vielen Rezepten und guten Tipps.

Salate: vielleicht das variationsreichste Essen der Welt?

Der Sommer ist eine wunderbare Zeit, um regional gewachsene Lebensmittel aus Deutschland zu verzehren – und das auch noch quasi frisch aus dem Gemüsebett, statt aus der Tiefkühltruhe. Besonders schnell und einfach lassen sich mit frischen Zutaten köstliche Salate zubereiten. Kaufen, waschen, Dressing darüber verteilen und fertig. Oft hat man aber keine Lust, immer wieder dasselbe zu essen. Zum Glück muss es nie eintönig werden, bei der riesen Menge an interessanten Salat-Rezepten, die es gibt. Neben dem klassischen grünen Salat, oder einem mit Thunfisch, trifft man auf ausgefallenere Variationen, die mit Trauben, Honig, Nüssen, Tortellini und Rucola-Soße arbeiten.

Sommerliche Speisen schnell zubereiten

Nicht jeder mag es, im Sommer ewig lange in der Küche zu stehen, um aufwendig zu kochen. Es ist heiß, man schwitzt meistens und mit den Gedanken ist man oft am nahegelegenen Badesee, statt bei der Sache. Allerdings gibt es viele, gesunde Speisen, die man ganz einfach und schnell zubereiten kann. Neben den schon erwähnten Salaten sind auch Beefsteak-Frikadellen mit Ofengemüse einfach zu kochen. Knoblauch-Garnelen Spieße lassen sich in nur 15 Minuten. Büffelmozzarella mit Paprikaragout eine schnell zubereitete fleischlose Mahlzeit für Vegetarier. Abnehmwilligen Personen muss jedoch klar sein, dass man auch von den sommerlichen Speisen nur mit Maß und Ziel essen sollte.

Wenn die Sonne lacht, wird Sport gemacht!

Nur leichtes Essen zu sich zu nehmen, kann beim Abnehmen helfen. Gesunde Ernährung ist aber bekanntlich nur eine Seite der Medaille. Wer auf gesunde Weise Gewicht reduzieren will, sollte sich auch sportlich betätigen. Wie schön, dass im Sommer das Wetter im Normalfall keinen Strich durch diese Rechnung macht. Radfahren und Schwimmen sind sehr gelenkschonende Sportarten, die man mit der ganzen Familie ausüben kann. Aquajogging kann für all jene sehr interessant sein, die sich bei hohen Temperaturen gerne im Wasser aufhalten und dabei viele Kalorien verbrennen wollen.

